Palermo, ubriaco alla guida finisce contro una mercedes posteggiata in via Libertà

Ubriaco alla guida ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Punto, ed è finito contro una Mercedes parcheggiata in via Libertà a Palermo. Le quattro persone che erano a bordo dell’utilitaria sono rimaste ferite e sono state trasportate dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Civico e di Villa Sofia. Il guidatore è risultato positivo con un tasso alcolemico di 2 grammi per litro, mentre il massimo consentito di 1,50. Gli agenti della polizia municipale gli hanno ritirato la patente e lo hanno denunciato.