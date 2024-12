Palermo, giovanissimi tentano di rubare un motorino: fermati da due ragazzi, fuggono

Tentato furto di un motorino pochi minuti fa (17 dicembre) in pieno centro a Palermo, in via Libertà all'altezza di piazza Politeama. Gli autori sarebbero dei giovanissimi, componenti di una baby gang. Il colpo è stato sventato perché uno dei ragazzini sarebbe stato fermato da due ragazzi in strada, accortisi del tentato furto.

Altre due persone che hanno assistito alla scena hanno chiamato la polizia e i ragazzini sono fuggiti, lasciando in strada sia il motorino che un telefono.

Sul posto sono arrivate otto volanti della polizia ed è caccia alla baby gang.