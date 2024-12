Rubati cavi elettrici dell'impianto di depurazione a Carini, indagini in corso

Nuovo furto all’impianto di depurazione delle acque di Carini (Palermo). I ladri sono entrati in azione durante il fine settimana. Sono infatti riusciti a portare via i cavi elettrici dell’impianto di sollevamento, un’autoclave e diversi quadri elettrici, provocando gravi danni alla struttura, come hanno accertato i tecnici.

L’allarme è stato lanciato dalla ditta che si occupa della gestione, che ha contattato i carabinieri. I militari hanno accertato il furto sul posto e hanno avviato le indagini.