La tragedia sulla Palermo-Agrigento, morto anche Domenico: è la terza vittima

Le speranze che Domenico Vitale possa farcela si spengono per sempre. È arrivata l’ufficialità della morte anche per il ventisettenne di Villafrati. È la terza vittima dell’incidente sulla Palermo Agrigento all’altezza dello svincolo di Bolognetta sabato mattina, dove hanno perso la vita anche Ruben Saccio di 25 anni, alla guida della Seat Leon, e Samuele Cusimano di 21 anni del quale oggi si celebrano i funerali. Per quelli di Ruben Saccio si dovrà attendere l’autopsia che sarà eseguita nel reparto di Medicina legale del Policlinico.