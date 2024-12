Termini Imerese, è allarme truffe: nel mirino le persone anziane

È allarme nel territorio delle Basse Madonie e nello specifico nel comprensorio fra Termini Imerese e Sciara dove, negli ultimi giorni, si sono registrati diversi casi di tentativi di raggiri con il classico metodo della truffa del «falso carabiniere» a danno di persone anziane. L’obiettivo dei truffatori senza scrupolo è sempre lo stesso, ovvero colpire persone fragili, vulnerabili e soprattutto anziani. L’ultimo caso - dopo l’arresto avvenuto venerdì in città, in via Campolo, di un giovane che aveva perpetrato lo stesso imbroglio - si è registrato a Termini Imerese, sempre nel pomeriggio dell’altro ieri. Intorno alle 13,15, una donna di 66 anni residente in via Palermo, parte alta della città, è rimasta vittima di una truffa. Uno sconosciuto, spacciandosi per carabiniere, con la scusa di un incidente stradale a un nipote si è introdotto in casa della donna. E per questo serviva urgentemente del denaro per aiutarlo. Il nipote, era in pericolo, avrebbe detto il truffatore alla signora, e così è riuscito a portare via una cospicua somma di denaro alla donna prima di darsi alla fuga. Quando la donna ha scoperto il raggiro si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato tempestivamente le indagini. Sono già state acquisite le immagini dei sistemi di video sorveglianze della zona per risalire ai responsabili.