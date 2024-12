Palermo, parla un connazionale di Joe, il turista americano accusato di tentato omicidio: «Ero a casa che dormivo, non so nulla»

Si chiama Joe, ha circa 30 anni ed è originario del New Jersey il turista americano accusato di essere l'aggressore del ventinovenne bengalese accoltellato nella notte tra venerdì e sabato in Vucciria. I fendenti sarebbero stati sferrati in via Argenteria, all'altezza del civico 28, proprio difronte la casa vacanza in cui alloggiava il giovane statunitense. È lì che la squadra mobile avrebbe trovato le tracce di sangue del giovane originario del Bangladesh ferito al petto, alla testa, alla mano e al mento: il ventinovenne è ora ricoverato al reparto della chirurgia toracica dell'ospedale Civico, fuori pericolo di vita, dove è arrivato d'urgenza dopo aver perso molto sangue. Segni ematici trovati anche sul giubbotto della vittima, ritrovato dagli inquirenti tra i cassonetti di piazza Garraffaello dove era stato gettato.

Tutto si sarebbe svolto in circa cento metri, un fazzoletto il cui centro gravitazionale è proprio la casa vacanza dove al momento si trovano i due connazionali e compagni di viaggio di Joe, arrestato ieri (15 dicembre) dopo che la procura guidata da Maurizio de Lucia ha emesso il provvedimento di fermo: l'accusa è di tentato omicidio con l'aggravante dell'utilizzo di un'arma. Di quella notte, però, gli amici non sembrano sapere molto: a ricostruire i fatti, seppur in modo confuso, è uno dei due connazionali, che dalla soglia della porta al civico 27, dove si trova il bed and breakfast, ha raccontato, tra un italiano un po' stentato e l'inglese, la sua versione. Non se l'è sentita di dire come si chiamava e si è detto estraneo ai fatti perché «ero a casa, stavo dormendo», spiega. «Non so cosa sia successo, ero a casa e non ho parlato con il mio amico. La mattina è arrivata la polizia e lo ha portato con sé. Siamo del New Jersey». Nel suo racconto non c'è spazio per la presunta rissa che avrebbe preceduto l'accoltellamento, «non saprei ripeto che stavo dormendo», e non ricorda se il terzo giovane era a casa o anche lui fuori. I tre sarebbero ripartiti tra qualche giorno, ma adesso tutto si complica: «Dovevamo partire tra circa tre giorni - prosegue il giovane statunitense - ma adesso non sappiamo. Attendiamo delle direttive, diciamo che per ora attendiamo il nostro amico».