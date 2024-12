Alto impatto, controlli e multe delle forze dell'ordine nei luoghi della movida a Palermo

Controlli nelle zone della movida cittadina, in particolare alla Vucciria, piazza Sant’Anna, via Spinuzza, via Isidoro La Lumia e a piazza Magione, epicentri nevralgici della movida cittadina palermitana.

In attuazione delle direttive del ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche nel corso di questo weekend, sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio denominati Alto Impatto.

Tale dispositivo operativo, che prevede una sinergica partecipazione delle forze dell’ordine, è finalizzato a far fronte a quelle contingenze di ordine e sicurezza pubblica individuate sul territorio, così da accrescere il senso di sicurezza percepita nei cittadini e garantire, al contempo, una significativa presenza sul territorio.

Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico. Sono stati effettuati anche capillari controlli amministrativi funzionali alle attività di esercizio pubblico. Nel corso dei servizi sono state identificate 506 persone, controllati 41 veicoli e contestate 5 violazioni al Codice della strada. I servizi di Alto Impatto avranno carattere di continuità e proseguiranno anche nelle prossime settimane.