Turista accoltellato alla Vucciria di Palermo, trasportato al Civico

Ieri sera (13 dicembre) un turista, un uomo di 29 anni del Bangladesh, è stato accoltellato nel mercato della Vucciria di Palermo. Ancora non è chiara la dinamica e cosa abbia portato al gesto. L’episodio si è verificato nei pressi di via Argenteria, dove alloggiava il giovane, adesso ricoverato all’ospedale Civico in terapia sub intensiva per le ferite riportate al torace e all’addome.

Ad indagare sul caso è la polizia: gli inquirenti stanno ricostruendo cosa possa essere accaduto, anche grazie al racconto della vittima.

«È stata una brutta notte questa alla Vucciria - dicono i residenti -. Abbiamo visto l’arrivo della polizia e delle ambulanze. C'erano locali che hanno messo la musica a palla fino alle cinque del mattino. Non è possibile vivere in questa bolgia ogni fine settimana».