Partanna Mondello, passi in avanti per la realizzazione e la riqualificazione di viale Aiace

«Un passo avanti per la viabilità, lo sviluppo e la sicurezza di Partanna Mondello con la realizzazione e la riqualificazione di viale Aiace inserita a inizio dicembre nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato dal Consiglio Comunale di Palermo». Queste le parole del capogruppo di Forza Italia in settima circoscrizione, Ferdinando Cusimano, che ha partecipato a un’audizione convocata dall’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo, per discutere della realizzazione di viale Aiace, «un asse stradale strategico per il nostro territorio».

«Quest’opera non sarà solo fondamentale per il miglioramento della viabilità e il supporto alle attività produttive - prosegue Cusimano - ma avrà anche un ruolo chiave nella mitigazione degli allagamenti che si verificano costantemente nella zona. Inoltre, questa strada potrebbe ospitare infrastrutture importanti come il passaggio del tram, garantendo un sistema di trasporti moderno ed efficiente per il quartiere».

«Esprimo la mia soddisfazione per l’impegno concreto dimostrato dall’assessore Tamajo su un’opera strategica che migliorerà la vivibilità del nostro territorio, unendo sviluppo economico, sostenibilità e sicurezza.

Il lavoro per Partanna Mondello continua, con l’obiettivo di renderla un luogo sempre più vivibile e funzionale per tutti».