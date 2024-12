Nell’incidente mortale sulla Palermo Agrigento i ragazzi che hanno perso la vita avevano 21 e 25 anni I NOMI DELLE VITTIME

Nell’incidente mortale sulla strada statale 121 Palermo Agrigento, all’altezza dello svincolo di Bolognetta, tra un'auto e un camion cisterna, sono morti il conducente Ruben Scaccio di 25 anni e Samuele Cusimano di 21 anni. I due erano originari di Villafrati, in provincia di Palermo. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto ad estrarre i cinque ragazzi dalla vettura.

All’ospedale Civico è stato portato un 27enne in gravissime condizioni. Altri due giovani sono stati condotti al Buccheri La Ferla, uno in codice rosso e l’altro in codice arancione. Illeso il guidatore della cisterna. La strada è stata chiusa al traffico per circa un 1 chilometro. I carabinieri della compagnia di Misilmeri indagano sulla dinamica dell'incidente.