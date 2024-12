Monopattini sia di proprietà che a noleggio, da oggi caschetti obbligatori o scatta la multa

Da oggi cambiano il codice della strada e anche le regole per chi va in monopattino, sia di proprietà che a noleggio: subito multe per chi non indosserà il casco e per chi non rispetterà gli stalli di parcheggio previsti, mentre ci sarà ancora tolleranza per chi non ha assicurato o targato il mezzo, visto che ancora mancano i decreti attuativi del codice. Che è operativo ma ancora a metà.

Per questa e altre ragioni, oggi - giorno di esordio - ci sarà un pizzico, ma proprio un pizzico, di tolleranza il primo giorno, come spiega il comandante della polizia municipale, Angelo Colucciello, :

«Non saremo aggressivi e cercheremo di essere tolleranti, sempre entro certi limiti. Certo è che se vedremo gente sfrecciare con noncuranza delle regole, vecchie e nuove - ammonisce il generale - allora prenderemo provvedimenti».

