Gli amici ricordano il giovane Samuele, sospesi i festeggiamenti a Bolognetta

Giovane e bellissimo. Era così Samuel Cusimano di 21 anni, la seconda vittima dell’incidente sulla Palermo Agrigento che stamattina (14 dicembre) ha perso la vita insieme all’amico Ruben Scaccio. Amici e parenti non riescono a darsi pace. La notizia ha sconvolto anche la comunità parrocchiale Maria Santissima del Carmelo a Bolognetta, vicino al luogo dell’incidente.

«Si unisce al dolore delle famiglie Scaccio e Cusimano per la morte dei giovani Ruben Salvatore e Samuele - commenta la comunità parrocchiale - e prega per gli altri giovani feriti, travolti nell'incidente stradale».

Domenica 15 dicembre la processione dell'Immacolata prevista dopo la messa delle 18 sarà vissuta in preghiera di suffragio per i defunti, e di intercessione per la guarigione dei giovani feriti. «Vengono sospesi tutti i segni festosi (banda musicale e giochi d'artificio) - continuano - per esprimere il cordoglio nei confronti di tutta la comunità villafratese».

Anche Cinzia Teresi ricorda sui social il giovane Samuele: « Riposa in pace, non si può morire a 21 anni. Che Dio Ti accolga».