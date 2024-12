Regione Siciliana, 5,6 milioni per ricollocare nel mondo del lavoro il personale in cassa integrazione straordinaria di aziende in crisi

Al via le attività di riqualificazione per ricollocare nel mondo del lavoro il personale in cassa integrazione straordinaria di aziende in crisi. L’Avviso 5, pubblicato dall’assessorato del Lavoro della Regione Siciliana, ha una dotazione finanziaria iniziale di 5,6 milioni di euro e si inserisce tra le iniziative del programma Garanzia occupabilità lavoratori (Gol) inserito nell’ambito del del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «La riqualificazione - dichiara l’assessore Nuccia Albano - è un passo fondamentale per sostenere i lavoratori coinvolti in crisi aziendali e aiutarli a reinserirsi nel mercato, offrendo l’opportunità per acquisire nuove conoscenze e capacità. Questo è particolarmente importante in quei settori in rapido cambiamento dove le competenze possono evolversi in maniera altrettanto veloce. Inoltre - prosegue Albano - investire nella formazione e nella riqualificazione rappresenta un modo per valorizzare i lavoratori all’interno delle aziende e questo può tradursi in una maggiore produttività e innovazione all’interno delle stesse».