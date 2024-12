Partinico, in arrivo nuove telecamere per fronteggiare spaccio e vandali

In arrivo a Partinico altre telecamere e-killer che potranno essere utilizzate per fini di attività investigative. Il Comune ha proceduto all’acquisto dell’attrezzatura necessaria, portando a compimento l’affidamento di una fornitura. Il soggetto affidatario è l’operatore economico Sainvent srl di Alcamo che garantirà la fornitura richiesta per un importo di quasi 7500 euro. La fornitura consiste in sistemi di videosorveglianza e relativo rinnovo dei servizi sui dispositivi mobili E-killer.

«È necessario - spiega il comandante della polizia municipale, Luisa Geraci - provvedere all’estensione del sistema di videosorveglianza comunale per far fronte alle esigenze del territorio, principalmente per prevenire il contrasto della vendita e lo spaccio di sostanze stupefacenti, e nel contempo per provvedere ai frequenti fenomeni di abbandono illecito dei rifiuti nelle aree urbane, per prevenire atti vandalici e danneggiamenti nelle aree urbane».