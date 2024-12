Palermo, i controlli del presidente della Rap con la polizia municipale: scoperti tanti abbandoni di rifiuti IL VIDEO

Ieri sera (11 dicembre), nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo del territorio da parte di Rap e della polizia municipale, gli agenti del nucleo decoro e ambiente hanno scovato in via Maqueda chi illecitamente abbandona di continuo diversi rifiuti organici e misti e grosse quantità di scatoloni, a sfregio del decoro e delle corrette regole riguardanti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e non.

A presenziare alle attività di pedinamento, a notte tarda, del nucleo della polizia municipale, rigorosamente in borghese, anche il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, assieme ai dirigenti tecnici operativi.

Partite le indagini, la polizia municipale ha individuato in flagranza di reato due ditte che tramite loro impiegati trasportavano, dei rifiuti non selezionati conferendoli oltre il confine dell’area porta a porta, in postazioni di cassonetti, come quelli in via Napoli. Alle ditte individuate verranno applicate sanzioni penali che al massimo potranno essere commutate in ammende amministrative di importo pari o superiore a seimila euro.