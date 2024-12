Mafia e scommesse a Partinico, confermate le condanne per i 5 imputati

Quasi tutte confermate in Cassazione le condanne per i 5 imputati al processo in abbreviato su mafia e scommesse, scaturito dall’operazione «Game over» del 2018 che ha visto Partinico al centro dell’inchiesta. Unico piccolo sconto di pena per Benedetto Sgroi, difeso dall’avvocato Maria Polizzi, che da 9 anni, 1 mese e 10 giorni si è visto ridurre la condanna a 8 anni, 8 mesi e 10 giorni. Per il resto tutto confermato, a partire da quello che è considerato il boss di mafia di Partinico, Francesco Nania, che ha avuto inflitti in via definitiva 9 anni e 2 mesi di reclusione.

La pena più alta per Antonino Pizzo, che ha avuto 9 anni, 2 mesi e 20 giorni; a seguire Antonio Lo Baido, che ha rimediato 9 anni, e Jonathan Gerardo Orvieto Guagliardo, a cui sono stati confermati 6 anni e 2 mesi.

Si è arrivati a questa sentenza dopo che la Cassazione aveva sollecitato la Corte a rivedere una prima sentenza emessa in appello, rinviando quindi ad altra sezione di secondo grado per riformulare le pene tenendo conto della caduta dell’aggravante dell’autoriciclaggio. Nel dicembre dell’anno scorso la quarta sezione penale della Corte d’appello pronunciò la nuova sentenza che adesso in Cassazione è stata quasi integralmente confermata. Così come sono stati confermati anche i risarcimenti alle parti civili: ad essersi costituiti il Comune di Partinico, l’associazione Antonino Caponnetto, Sicindustria, il Centro Pio La Torre, Confesercenti, Confcommercio, Solidaria ed Sos impresa.