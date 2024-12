Architetto di San Giuseppe Jato indagato per truffa e abuso edilizio, la Procura chiede archiviazione

Un architetto di San Giuseppe Jato è finito in un’inchiesta dopo che ha redatto gli atti progettuali e tecnici e predisposto anche la documentazione per costruire un fabbricato, per conto di un privato, tra Monreale e di San Giuseppe Jato da adibire a magazzino in un vasto fondo agricolo e in parte per civile abitazione.

Il Comune autorizzava la costruzione. Dopo anni dal provvedimento è stato notificato al professionista insieme ad altre soggetti, un avviso di proroga delle indagini emesso dal Gip di Palermo per truffa, abuso di ufficio, violazione di norme urbanistiche e falso, in concorso.

Dopo la notifica l’architetto assistito dagli avvocati Salvino e Giada Caputo ha chiesto di essere sentito dal magistrato per dimostrare che non ha commesso i reati contestati. Le tesi difensive hanno dimostrato che l’architetto non ha avuto alcun ruolo di natura amministrativa o urbanistica , essendosi limitato soltanto alla predisposizione di atti di natura tecnica .