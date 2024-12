Palermo, la buca killer di viale Regione dove morì Fuschi : via agli interventi per coprirla

Dopo sette mesi si sblocca la situazione su viale Regione Siciliana, nel punto in cui morì Samuele Fuschi, vittima di una buca che non si sa ancora se si aprì prima o dopo che lui passasse da quel punto della circonvallazione, in zona Belmonte Chiavelli.

Quasi in contemporanea con l’avvio del cantiere per il raddoppio del Ponte Corleone, partito ieri, da oggi è in programma la chiusura della corsia centrale della circonvallazione, per realizzare gli interventi mirati a quello che tecnicamente si chiama «il ripristino della continuità idraulica in via Belmonte Chiavelli» e successivamente al rifacimento del manto stradale nel punto dove in maggio perse la vita lo scooterista.

Un lunghissimo periodo in cui sono stati svolti accertamenti, il tratto stradale è rimasto sequestrato e dunque «intoccabile», con disagi e ulteriori pericoli per la circolazione, a causa del restringimento della carreggiata.

Ora, in sostanza, pochi giorni dopo che il nostro giornale aveva riparlato del caso, inizia la «riparazione» della voragine. Sarà per questo chiusa al traffico la carreggiata centrale in direzione Catania, poco dopo lo svincolo per Bonagia: i mezzi in transito avranno l’obbligo di immettersi nella carreggiata laterale attraverso un varco temporaneo; sulla stessa carreggiata laterale sarà istituito il senso unico di marcia con obbligo di svolta a destra ai mezzi provenienti dalla via Belmonte Chiavelli.