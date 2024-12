Movida a Palermo, dopo lo stop di 5 giorni riapre domani il Castigamatti

Il Suap, lo Sportello unico per le attività produttive, ha disposto la sospensione di cinque giorni dell’attività del Castigamatti di piazza Aragona, uno dei pub più conosciuti della movida palermitana. Il provvedimento, deciso in seguito ad alcune violazioni che sarebbero state accertate nel corso di precedenti accertamenti amministrativi, era scattato martedì scorso per cui il locale riaprirà già domani. La misura, eseguita dai poliziotti del commissariato Oreto, sarebbe stata adottata per sanzionare la diffusione di musica a volume eccessivo e l’occupazione abusiva di suolo pubblico violando anche il regolamento sui dehors.

A novembre un’ispezione della polizia municipale aveva già portato allo stop temporaneo dell’attività musicale del pub e al sequestro delle apparecchiature.

Secondo quanto accertato in quell’occasione dagli agenti, la perizia fonometrica presentata dal Castigamatti per ottenere l’autorizzazione per l’intrattenimento musicale non avrebbe rispettato le norme previste perché i rilievi sarebbero stati effettuati in un punto non conforme, anziché nell’abitazione più vicina al locale come richiesto dal regolamento. Nel corso dello stesso controllo i vigili urbani avevano contestato anche l’occupazione di circa 40 metri quadrati di suolo pubblico con arredi e strutture non autorizzati. L’assenza delle necessarie concessioni comunali e del nulla osta della Sovrintendenza ai Beni culturali, in considerazione della rilevanza storica di piazza Aragona, aveva comportato l’applicazione di una multadi oltre 6 mila euro.