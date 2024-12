Furto in un’imbarcazione ormeggiata nel porticciolo della Cala, a Palermo. La denuncia è stata presentata dal proprietario ai carabinieri. Nel corso della notte sono stati portati via oggetti elettronici e diverse batterie. Il danno deve essere ancora quantificato. E’ in corso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza da parte dei militari.