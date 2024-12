Sanità in Sicilia, colpito da infenzioni l'otto per cento dei ricoverati

Il pensiero va inevitabilmente all’indagine aperta dalla Procura di Messina, ai sette pazienti deceduti nell’ospedale Papardo dopo essere stati sottoposti a interventi di cardiochirurgia, ma i numeri emersi ieri all’hotel La Torre di Palermo durante il convegno organizzato dall’assessorato regionale alla Salute sulla «Prevenzione e gestione delle infezioni batteriche correlate all’assistenza sanitaria» (le Ica) riguardano tutti i nosocomi dell’Isola, e non sono certo cosa da poco: in Sicilia, i casi correlati alle degenze o alle semplici visite ambulatoriali riguardano, in media, l’8% dei pazienti ricoverati.

Un’incidenza pesante, non solo per chi si trova in corsia, ma, sottolinea il dirigente generale del Dasoe, Salvatore Requirez, anche per le casse pubbliche e per chi aspetta di essere ricoverato, «tenendo conto che il costo medio di una giornata di degenza è di circa 1.500 euro per ogni letto occupato» e che le infezioni in questione «rallentano il turnover, con inevitabile allungamento delle liste d’attesa».