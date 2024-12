Ponte Corleone a Palermo, al via i lavori per l’ampliamento a otto corsie: si parte dal lato direzione Catania

Il Ponte Corleone, snodo cruciale della viabilità palermitana, si prepara a un importante intervento di ampliamento che lo porterà ad avere otto corsie, migliorando la fluidità del traffico e la sicurezza degli automobilisti.

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso oggi l’ordinanza 1455, che disciplina le prime fasi dei lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto. A partire da lunedì 9 dicembre, viale Regione Siciliana sarà interessato da alcune modifiche alla viabilità, necessarie per consentire l’avvio delle attività di cantiere.

Nello specifico, come richiesto da Anas, verrà chiuso l’esistente varco d’immissione dalla carreggiata centrale a quella laterale subito dopo il Ponte Corleone in direzione Catania. Per consentire agli automobilisti di accedere alla corsia laterale, verrà aperto un nuovo varco immediatamente dopo l’area di cantiere.

L’ampliamento del Ponte Corleone rappresenta un intervento strategico per la città di Palermo, finalizzato a snellire il traffico veicolare su un’arteria fondamentale come viale Regione Siciliana. Il progetto prevede la realizzazione di due nuovi viadotti laterali, che si affiancheranno all’esistente struttura, portando il numero complessivo delle corsie a otto: due corsie per senso di marcia per ogni carreggiata, più le corsie di emergenza.