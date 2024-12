Palermo, riparte il mercato immobiliare

È giunto all’apice il mercato immobiliare della città, spinto da un buon secondo semestre di quest’anno ma con previsioni statiche per il prossimo. Secondo i dati del terzo rapporto di Nomisma nel semestre in corso il mercato del capoluogo siciliano ha accelerato le sue performance, sostenuto dal ritmo delle compravendite e da una maggiore convergenza tra prezzo offerto e richiesto. Ma per il primo semestre del 2025 gli operatori si attendono un andamento di mercato statico, poiché il percorso di riduzione dei tassi di interesse appare troppo lento per generare una ripresa significativa della domanda residenziale.

Per quanto riguarda il comparto residenziale, nella prima metà del 2024 le oltre tremila transazioni hanno fatto registrare un valore leggermente peggiorativo rispetto al passato, con una decelerazione contenuta pari al -2,4 per cento. La domanda d’acquisto di abitazioni è in aumento, così come quella di locazioni. Il dinamismo latente di domanda e offerta ha determinato un incremento generalizzato dei prezzi di compravendita delle abitazioni che, nel caso di soluzioni nuove o ristrutturate aumentano del +1,2 per cento su base annuale e del + 0,6 per cento su base semestrale, mentre per quelle usate crescono rispettivamente del + 1,6 per cento e del + 0,9 per cento.

I tempi medi di vendita degli immobili sia per il nuovo sia per l’usato sono scesi a 4,5 mesi a conferma dell’effervescenza del mercato, mentre si contrae di due punti percentuali lo sconto (in media 14 per cento) rispetto agli ultimi due semestri. L’intensità delle variazioni è stata più consistente per la locazione dove i canoni sono cresciuti in media del + 4,1 per cento (variazione annuale) con punte del sei per cento nel semicentro.