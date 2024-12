Palermo, Buccheri La Ferla: un raro intervento che ridà speranza

«È stato un intervento tecnicamente complesso che ha visto tutto lo staff impegnato per oltre 4 ore in sala operatoria - spiega Antonio Lupo, direttore dell’Urologia del Buccheri La Ferla -. Il paziente, già affetto da dalla patologia del rene policistico, una malattia a trasmissione ereditaria, nei mesi scorsi ha presentato un tumore alla vescica infiltrante, ovvero a rischio metastasi. A questo punto era necessario intervenire e anche in fretta. Asportare interamente l’apparato genito-urinario non accade spesso, in letteratura si contano al massimo una decina di casi al mondo». Il paziente ora sta bene, anche se sarà necessario continuare la dialisi per qualche anno: poi il possibile trapianto di reni. E solo allora si potrà anche effettuare una ricostruzione chirurgica della vescica, organo al momento non necessario, visto che il paziente è dializzato e non produce urina. «Un ringraziamento va alla mia équipe - dice Lupo - ma anche ai colleghi della Rianimazione del nostro ospedale e ai medici della Nefrologia del Civico».