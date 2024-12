Il Sicilia Express, pure a Pasqua super sconto contro il caro-voli

Il Sicilia Express, il treno che promette di portare nell’Isola a prezzi bassi chiunque voglia riabbracciare i propri cari per le vacanze di Natale, sarà riproposto anche a Pasqua. I siciliani che invece prenderanno l’aereo, a partire da domani e fino al 6 gennaio, avranno diritto allo sconto del 50, anziché dell’attuale 25 per cento. La Regione raddoppia ed estende il beneficio anche a chi è nato qui ma non vi risiede stabilmente. Interessati tutti gli aeroporti italiani. Ad annunciare queste misure il presidente Renato Schifani, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandrò Aricò e il dirigente generale, Salvatore Lizzio, nella conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, sul decreto «Stop caro voli Natale 2024». Media partner del Sicilia Express è il gruppo Giornale di Sicilia con il quotidiano e le testate Gds.it, Tgs e Rgs.