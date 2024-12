Palermo, lancia 5 chili di hashish dalla finestra: spacciatore arrestato dalla polizia

Un giovane di 27 anni, C.M., è stato arrestato a Palermo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto a Ciaculli dopo una perquisizione nella sua abitazione in via Antonio Raccuglia, dove gli agenti del commissariato Brancaccio avevano notato un odore acre e pungente provenire dall'appartamento.

Mentre i poliziotti si preparavano ad entrare nell'abitazione, il giovane ha tentato di disfarsi della droga lanciando dalla finestra un pacco contenente circa 5 chili di hashish che è finito sul tetto di una casa vicina ma è stato recuperato dagli agenti.

Sono intervenute anche le unità cinofile dell'Ufficio prevenzione generale: il cane antidroga ha ispezionato uno sgabuzzino nella casa del ventisettenne dove sono stati trovati materiale per il confezionamento della droga e alcune modiche quantità di stupefacente.

A questo punto C.M. è stato arrestato e portato in commissariato per poi essere trasferito al carcere Pagliarelli in attesa dell'udienza di convalida.