Palermo, insetti nella pasta: a scuola scoppia la protesta

Nel piatto di pasta dato a un bambino della scuola primaria a mensa, oltre ai ceci, c’erano anche gli insetti. È caos al plesso Valverde dell’istituto comprensivo Rita Atria. I genitori fanno irruzione a scuola e chiedono spiegazioni. In ogni caso, per fortuna, i collaboratori scolastici si erano accorti in tempo della situazione: nel piatto di un alunno, una volta aperta la confezione, sopra la pasta c’era una farfalla. I papà e le mamme lo hanno saputo e ieri hanno montato una protesta. Sono entrati in massa a scuola per controllare i pasti nei giorni a seguire e hanno fatto un sopralluogo in cucina per verificare lo stato di pulizia dei locali e degli utensili e quello che hanno visto non è piaciuto loro affatto.

Hanno trovato posate e vettovaglie sporche e arrugginite. Nel primo caso la responsabilità del disservizio ricade sulla ditta Vivenda, vincitrice del bando comunale, che consegna i pasti ogni giorno in tutte le scuole pubbliche. Nel caso delle stoviglie arrugginite a discolparsi è la scuola stessa. I genitori, molto arrabbiati, hanno chiesto un incontro con la preside, Anna Bica, per avere spiegazioni e per avere la certezza, soprattutto, che episodi simili non accadano più.