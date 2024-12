Incendio in un'abitazione a Palermo, evacuati i residenti per la presenza di quattro bombole di gas

Un incendio è divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Mendola, a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto affrontare una situazione particolarmente delicata a causa della presenza di quattro bombole di gas all’interno dell’abitazione.

L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha rapidamente avvolto alcuni ambienti dell’appartamento. I residenti dell’immobile sono riusciti ad abbandonare la palazzina prima che le fiamme si propagassero, evitando così il peggio. I pompieri sono arrivati con diverse squadre hanno messo in sicurezza le bombole. Non ci sono stati feriti.