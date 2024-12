Palermo, stabilizzati 15 assistenti sociali all'Asp

Via libera alla stabilizzazione di 15 assistenti sociali all’Asp di Palermo. La Fials, per voce del commissario Giuseppe Forte, esprime «grande soddisfazione per questo risultato frutto di un accordo sindacale nel mese di gennaio. Ci complimentiamo e mostriamo grande apprezzamento per il risultato raggiunto dalla Direzione generale che sta

compiendo il massimo sforzo per la tutela dei livelli occupazionali. Con l’ultima delibera sono stati stabilizzati

operatori che avevano interrotto il rapporto di lavoro e che rientrano adesso in servizio potenziando un settore importante della sanità siciliana.

Sono 15 professionisti che avevano maturato una grande esperienza. Attraverso un dialogo costruttivo siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato. Siamo pienamente soddisfatti che siano stati mantenuti gli impegni da parte della Direzione generale e ci auguriamo che tutti gli operatori della sanità possano essere stabilizzati anche nelle altre aziende cittadine».