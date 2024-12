L'azienda Barbera compie 130 anni: la festa al teatro Politeama sulle note di Arisa e Albano

Grande successo al teatro Politeama di Palermo in occasione della festa per i cento trent’anni dell’azienda Barbera, che ha visto alternarsi sul palco artisti del calibro di Albano ed Arisa, voluti fortemente dall’imprenditore oleario per celebrare questo traguardo storico. La serata si è aperta con un docufilm di presentazione delle cinque generazioni della famiglia che si sono succedute in questi cento trent’anni. La prima a salire sul palco è stata Arisa che ha regalato al pubblico in sala i pezzi più famosi del repertorio da Sincerità a La notte, fino all’ultima canzone, Canta Ancora, che è stata la colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa.