Zen di Palermo, condannato per il pizzo gestiva il pub di stigghiole abusive

Avevano ripreso a vendere stigghiole e bevande varie infischiandosene dei sequestri subiti: a violare i sigilli di due baracche-pub allo Zen Filippo Ingrassia e Sergio Messeri, entrambi pregiudicati, pizzicati da un controllo interforze sul territorio di carabinieri e polizia municipale guidati dal commissariato San Lorenzo.

Che hanno messo per la seconda volta i sigilli nelle attività di via Leonardo Pisano e via Einaudi: quest’ultima baracca era gestita da Messeri, già noto alle forze dell’ordine per essere stato pedina di rilievo nello scacchiere del pizzo tra Arenella e Pallavicino.

l racket fu imposto tra il 2007 e il 2009: nel 2010 il blitz delle forze dell’ordine, rafforzato nel 2015 dalle pagine di verbali riempite dal pentito Giuseppe Cassaro, oggi deceduto. Messeri ha subito due anni fa una condanna a 10 anni, ma è stato giudicato a piede libero.

Per Messeri e Ingrassia è scattata quindi la denuncia per aver violato i sigilli e per furto di energia elettrica