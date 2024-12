Palermo, è caduta la prima neve sulle Madonie: ecco come si presenta Piano Battaglia

Prima nevicata a Piano Battaglia sulle Madonie, in provincia di Palermo. L’ondata di maltempo, accompagnata dall’abbassamento delle temperature, sta determinando precipitazioni a carattere di rovescio sparse in tutto il comprensorio.

A Piano Battaglia la neve è caduta in discrete quantità come a Petralia Soprana dove il paese si è svegliato con i tetti imbiancati. Il consiglio è di attraversare per le strade di Piano Battaglia con mezzi adeguati equipaggiati con gomme termiche o catene da neve.