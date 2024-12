Palermo, dieci mesi d'attesa per una visita all'ospedale Cervello: interviene il Codacons

Un pensionato di Palermo, cardiopatico e diabetico, in cura all’ospedale Cervello si è visto comunicare per settembre 2025 il primo appuntamento per una visita diabetologica urgente, cioè fra quasi 10 mesi.

La denuncia è del vice presidente regionale del Codacons, Bruno Messina: «Il paziente - spiega Messina - ci ha chiesto assistenza per ottenere il rimborso delle spese che sarà costretto a sostenere per effettuare la visita diabetologica privatamente e in tempi adeguati. Il caso, infatti, verrà seguito dalla task force sanità, composta da una equipe di legali e medici Codacons impegnata nella tutela dei diritti dei pazienti. Non possiamo tollerare che pazienti con gravi patologie vengano abbandonati a tempi d’attesa inconcepibili».

Codacons ha reso disponibili, gli Info Point Salute Consumatori mentre sul sito www.codaconsicilia.it attraverso gli appositi moduli si può chiedere il rimborso dei costi sostenuti per prestazioni sanitarie eseguite nelle strutture private, in caso di lunghi tempi d’attesa presso le strutture pubbliche: «Invitiamo chi si trovi in situazioni analoghe - sottolinea l'associazione - a segnalare i disservizi e i ritardi scrivendo alla mail [email protected]».