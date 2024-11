Villa Trabia a Palermo, altro cancello sabotato con la colla: è il secondo episodio in meno di 20 giorni

Villa Trabia, sede dell'assessorato al Verde urbano, è stata nuovamente danneggiata da un atto vandalico. Nella notte, ignoti hanno inserito colla Attak nel lucchetto del cancello situato sul lato di via Damiani Almeyda, segnando così il secondo episodio in pochi giorni. L’ennesimo attacco è avvenuto con la stessa modalità di quello dell’11 novembre, quando un altro cancello, stavolta sul lato di via Salinas, era stato sabotato con la stessa tecnica.

Il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore Pietro Alongi hanno espresso il loro disappunto in una dichiarazione congiunta, definendo l'accaduto inaccettabile e preoccupante: «Ignoti hanno messo l'Attak nel lucchetto del cancello su via Damiani Almeyda di Villa Trabia, sede dell'assessorato al Verde. Quello che è successo ancora questa notte ci lascia certamente l'amaro in bocca. Questo gesto ci preoccupa e ci allarma, segno che ancora una piccola frangia di palermitani continua a pensare di vivere in una zona franca senza regole e senza leggi. Anche questa volta abbiamo sporto denuncia e auspichiamo che le forze di polizia possano individuare in tempi rapidi gli autori di questa incivile e odiosa azione».