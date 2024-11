Palermo, rapinatori arrestati dopo il colpo in villa

Un commando di tre rapinatori ha assaltato una villa nella zona di Pagliarelli, portando via armi e gioielli, recuperati dopo circa un'ora di inseguimento e ricerche. I banditi si sono introdotti oggi pomeriggio (30 novembre) nell'abitazione di un noto imprenditore che opera nel settore della logistica: gli uomini, secondo una prima ricostruzione della polizia, sono riusciti ad entrare nell'abitazione dell'imprenditore, immobilizzandolo e facendo secca la cassaforte, dove all'interno hanno trovato gioielli e armi (che dai primi controlli sembrerebbero essere detenute legalmente).

Dopo aver recuperato il malloppo, i banditi si sono dati alla fuga. A quel punto, qualcuno, sarebbe riuscito a lanciare l'allarme: sul posto è intervenuta la polizia, che ha iniziato ad inseguire il gruppo di ladri: i primi due sarebbero stati bloccati proprio fuori dalla villa, il terzo invece è riusciti a far perdere le proprie tracce, almeno per circa un'ora. Gli agenti sul posto hanno infatti richiesto l'ausilio dell'elicottero, che è riuscito ad individuare il rapinatore che si era nascosto nel deposito camion Brt alle spalle della casa d'aste Trionfante in viale Regione Siciliana. A quanto emergerebbe, uno dei banditi sarebbe originario del quartiere di Falsomiele, mentre un secondo si sarebbe dichiarato senza fissa dimora. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica.