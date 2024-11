Controlli a Termini Imerese, arrestato un trentenne per spaccio di droga IL VIDEO

L’attività di ricerca estesa anche all’interno dell’abitazione del ragazzo, ha permesso di rinvenire ulteriori 60 grammi, in dosi, nonché, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento della droga e la somma contante di 100 euro frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo alla guida di una bicicletta elettrica è stato controllato dai carabinieri a causa del suo atteggiamento sospetto e, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di quasi 50 grammi di hashish, nascosta all’interno della bici, già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio.

È stato arrestato, dai militari della stazione di Trabia e il personale della compagnia d’intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia, un 30enne di Termini Imerese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e, disposto per l’indagato, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nel corso dei diversi servizi, i militari della compagnia di intervento operativo di Palermo, impegnati nell’espletamento di un posto di controllo alla circolazione stradale a Termini Imerese, hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, un 17enne, del luogo che, alla guida di un’autovettura, non si è fermato all’alt intimato dalla pattuglia dei carabinieri.

Il giovane, notata la presenza dei militari, ha rallentato dapprima la marcia del veicolo per poi accelerare repentinamente al fine di eludere il controllo dando così inizio, ad un inseguimento tra le vie della cittadina che ha messo in serio pericolo l’incolumità di persone e veicolo in strada.

La folle corsa è terminata sotto casa del minore quando, raggiunto dai carabinieri, ha confessato di non essere in possesso della patente di guida perché mai conseguita.

In occasione di ulteriori controlli espletati a Trabia, i carabinieri della stazione di Aliminusa, insieme al personale della Cio di Palermo, hanno denunciato in stato di libertà, un 32enne palermitano, per guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti - rifiuto dell’accertamento dello stato di alterazione psicofisica.

I militari operanti, hanno fermato un autocarro per un controllo amministrativo e durante la verifica dei documenti di circolazione, hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dell’interno dell’abitacolo, motivo per il quale, hanno deciso di effettuare una perquisizione.

L’esito dell’attività, ha permesso di rinvenire abilmente occultato all’interno del mezzo, un involucro di carta stagnola di circa 2 grammi, con all’interno hashish.

Il rifiuto dell’indagato, formalmente invitato dai militari, a sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari da eseguirsi presso la struttura ospedaliera di Termini Imerese, è stata la motivazione che ha scaturito la comunicazione della notizia di reato alla Procura termitana.

Sempre nell’ambito della medesima attività di controllo straordinario del territorio, i militari al fine di contrastare l’uso di sostanze stupefacenti, hanno segnalato alla prefettura di Palermo tre uomini, tutti originari di Termini Imerese, quali assuntori di droga.

Vicino ad alcuni istituti di formazione della cittadina termitana, i carabinieri del Nucleo radiomobile e della locale stazione supportati dal personale del Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno rinvenuto varie sigarette artigianali, già parzialmente combuste e, diversi grammi di hashish.

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata in occasione delle attività dei reparti dell’Arma, è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo, per le analisi qualitative e quantitative.

Le attività di controllo continueranno anche prossimi giorni e nelle settimane a venire, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e il conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini.