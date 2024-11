Una decina di auto danneggiate a Palermo tra viale Campania e via Empedocle Restivo: finestrini rotti e furto di oggetti

Auto danneggiate ancora una volta a Palermo. I vandali, come sette giorni fa, sono entrati in azione tra viale Campania e via Empedocle Restivo. Sono state prese di mira almeno dodici vetture.

I finestrini sono stati sfondati, poi chi è entrato in azione ha rovistato all’interno dei mezzi lasciando tutto a soqquadro. Sono state danneggiate le auto parcheggiate in via Emilia, nel tratto più vicino alla via Restivo, in via Liguria e nella vicina via Brigata Verona, nei pressi di Villa Costa.

Altri quattro mezzi sono finiti nel mirino tra viale Lazio e via Tevere. I residenti chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.