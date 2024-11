Una betoniera è finita contro una palazzina in via Piersanti Mattarella a Balestrate. Durante alcune manovre il mezzo in retromarcia ha danneggiato la costruzione. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spostato il mezzo pesante e i carabinieri. I rilievi sono stati condotti dagli agenti della polizia municipale che dovranno accertare le responsabilità di quanto successo e i danni provocati.