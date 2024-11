Dieci ragazzini arrivati a bordo di bici elettriche hanno picchiato con calci, pugni e bastoni un addetto alla sicurezza del circo Sandra Orfei che si trova in via Lanza di Scalea a Palermo. L’aggressione è scattata perché il vigilante non ha permesso loro di entrare e guardare gli animali nelle gabbie. L’uomo aggredito ha rifiutato le cure in ospedale. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri indagano per risalire agli autori del pestaggio.