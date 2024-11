Lo schianto in viale Regione Siciliana a Palermo, il giallo di una gara nata per caso

L’Alfa Romeo 159 di Gianluca Billitteri viaggiava a circa 140 chilometri orari, quando avrebbe «pizzicato» con la ruota o con la parte posteriore della carrozzeria il guardrail. Un contatto fatale, su cui l’infortunistica sta indagando con più sopralluoghi, che avrebbe fatto sbandare il mezzo, che sull’asfalto ha lasciato una lunga striscia di circa 50 metri interrotta dal pilone del ponte di corso Calatafimi contro il quale si è schiantato il trentaduenne una settimana fa. In via Ugo La Malfa stanno sezionando e analizzando i frame e i video estrapolati dalle telecamere per analizzare fatti e manovre di quella notte: dalle prime analisi emergerebbe che la 159 (e non 156 come finora scritto) e la Golf procedevano a grande velocità su viale Regione Siciliana in direzione Trapani quando la Volkswagen avrebbe superato l’Alfa Romeo; fatto che combacerebbe con il racconto dell’uomo alla guida della Golf che si è presentato spontaneamente in via Ugo La Malfa per fornire la propria versione dei fatti, seguendo l’esempio del motociclista in sella all’Honda Sh.