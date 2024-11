Ancora caos nel canile di Palermo, questa volta una cagnolina aggredita da altri animali è stata salvata

Dopo storie di tragedie all'interno del canile municipale ne arriva una a lieto fine. Una cagnolina è stata salvata grazie al tempestivo aiuto di tutti, di un residente in primis in via Tiro a Segno che, durante la notte, ha sentito i guaiti di un cane e ha intuito che in corso poteva esserci un'ennesima rissa tra gli animali, ospiti della struttura. Ha contattato allora le guardie zoofile volontarie dell'Oipa (organizzazione internazionale protezione animali) che, a loro volta, hanno chiamato il responsabile del canile, reperibile nelle ore notturne.

Quest'ultimo si è precipitato al canile e si è accorto dell'aggressione alla cagnolina ancora in corso. Altri cani si erano avventati su di lei e rischiava di fare la stessa fine di Marica, il primo pitbull sbranato e ucciso martedì della scorsa settimana e della cagnolina di piccola taglia aggredita l'altroieri, che si trova in una clinica veterinaria in gravi condizioni. Questa volta il personale è intervenuto in tempo e l’animale è stata ferita e ha sul corpo solo qualche escoriazione.