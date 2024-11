Controlli antidroga a Palermo, un arresto e una denuncia

I carabinieri, durante controlli antidroga nel centro di Palermo, hanno arrestato un uomo e denunciato un secondo per spaccio di sostanze stupefacenti. Un uomo di 30 anni è stato bloccato da militari della stazione Centro in via dei Frangiai con 10 grammi tra cocaina, crack e marijuana suddivisa in dosi. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto. In via Trappetazzo i carabinieri della stazione piazza Marina grazie al fiuto del cane Ron hanno sequestrato in un magazzino 20 grammi di droga e 350 euro e denunciato un 40enne.