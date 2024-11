Palermo, le truffe all'Inps per le false pensioni di invalidità: otto anni di carcere all'artefice delle pratiche inventate

La terza sezione del tribunale di Palermo ha condannato a otto anni Antonino Randazzo, 61 anni, ritenuto l’artefice di una serie di truffe ai danni dell’Inps, che pagò per anni pensioni a falsi invalidi le cui pratiche erano state inventate e combinate da lui. Ciechi che leggevano e persone con gravi problemi di deambulazione che camminavano e che addirittura ballavano. Non erano miracoli, ma il risvolto – secondo la Procura – del raggiro messo a segno nei confronti dell'Istituto di previdenza, con il quale, in cambio di denaro, sarebbero state concesse pensioni di invalidità anche a persone in perfetta salute. Il processo era nato dall'operazione Igea condotta dalla guardia di finanza nel 2020, ai tempi della pandemia.

Pene decisamente più basse per gli altri quattro condannati: un anno e sei mesi per Grazia Nolfo e 4 mesi ciascuno per Filippo Accardo, Angela Saitta e Giuseppe Sapienza. Pene che saranno sospese a condizione che tutti (tranne ovviamente Randazzo) svolgano servizi socialmente utili per 60 ore complessive a favore del Comune di Terrasini (Palermo), dove sarebbero state organizzate alcune delle frodi.