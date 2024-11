La rete di Lo Piccolo tra Genova e Palermo: ecco come la mafia si infiltrava nelle società del Nord

Emerge un quadro complesso di rapporti tra Salvatore Lo Piccolo, esponente di spicco della cosca mafiosa di San Lorenzo-Tommaso Natale e la società genovese Due Esse srl, che operava nel settore della logistica e dei trasporti. Una relazione che si sarebbe sviluppata attraverso l'intestazione fittizia di beni e l'assunzione di persone legate al clan, dinamiche che mettono in chiaro ancora una volta come Cosa nostra riesca a penetrare nel tessuto economico legale per riciclare denaro e consolidare il proprio potere.

La figura di Salvatore Mario Lo Piccolo sarebbe il perno centrale di un sistema che lega la criminalità organizzata siciliana con le attività imprenditoriali nel Nord Italia. Dopo essere stato scarcerato nel 2015, Lo Piccolo aveva scelto come suo domicilio proprio la sede della Due Esse, all’epoca un'azienda in fase di grande espansione, poi fallita. Successivamente, però, aveva trasferito la sua residenza in un appartamento nella disponibilità di Gabriele Silvano, l’amministratore dell’impresa: un legame, già di per sé significativo, poi approfondito con il trasferimento nella stessa abitazione di Genova della moglie di Lo Piccolo, Gaetana Sorce e della figlia Valentina. Inoltre, nel 2017, quest’ultima, a 29 anni, era stata assunta come dipendente assieme a Angelo Aniano, marito di Daniela, l’altra figlia di Lo Piccolo, un elemento ritenuto di particolare rilievo da parte degli investigatori perché dimostrerebbe l’infiltrazione della cosca nelle attività aziendali.

Anche Cristina Lo Cicero - nuora di Salvatore Lo Piccolo perché sposata con il figlio Calogero, anche lui uno dei principali esponenti della famiglia mafiosa - nonostante la sua residenza effettiva fosse a Palermo, risultava formalmente impiegata con la 2.0 Trasporti Srl, un’altra ditta genovese strettamente connessa alla Due Esse. Un particolare che, secondo gli inquirenti, confermerebbe che il gotha di San Lorenzo-Tommaso Natale aveva grandi interessi in Liguria tanto da mettere i propri prestanome, oltre che persone di provata fiducia, per controllare il business che avevano avviato.