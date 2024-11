Un pedone è stato investito e ucciso in via Consolare a Bagheria. La vittima è un pensionato delle Ferrovie dello Stato, originario di Ficarazzi, Ciro Fontana di 72 anni, che aveva appena acquistato un panino con le panelle in una friggitoria e stava attraversando ma è stato investito da un giovane in sella ad un ciclomotore.

Sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza che lo hanno trasportato in ospedale dove è deceduto.