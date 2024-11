Sea Watch, tutti i migranti sbarcano a Palermo

«È arrivata la notizia della possibilità di sbarcarli tutti a Palermo, noi crediamo che questa fosse l’unica soluzione possibile - spiega Giorgia Linardi, portavoce della Sea Watch - I migranti sono arrivati in un porto sicuro già da un giorno e mezzo e sarebbe stato irragionevole e disumano procedere con uno sbarco selettivo e discriminatorio e imporre alle altre persone a bordo altri quattro giorni di navigazioni, fino al porto di Ravenna, imposto per pura vessazione politica nei confronti delle navi della società civile».

«Le autorità vogliono che la nave riparta alla volta di Ravenna per sbarcare le ultime persone a bordo. Un viaggio troppo lungo e troppo faticoso per chi è già stremato dopo tanti giorni in mare», spiega in una nota la Ong.

In delegazione Antony Barbagallo (Segretario Regionale Partito Democratico e Deputato), Fabio Giambrone (Consigliere Comunale AVS Palermo), Mariangela Di Gangi (Consigliera Comunale Partito Democratico Palermo), Alberto Mangano (Consigliere Comunale AVS Palermo). Fausto Melluso (ARCI), Alessandra Sciurba (Clinica Legale Migrazioni e Diritti UNIPA), Giorgia Linardi (portavoce Sea-Watch)