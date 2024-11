Ruba l'auto e inseguito dalla polizia finisce contro lo spartitraffico, a Palermo arrestato 17 enne

La polizia ha arrestato un ragazzo di 17 anni dopo un inseguimento in auto per le strade di Palermo. Il giovane è stato notato a bordo di un’auto rubata, un’Alfa Mito, poco prima nella zona di via Duca della Verdura.

Il controllo della targa ha confermato che l’auto era stata rubata.

È iniziato un inseguimento che si è concluso con l’auto finita in un’aiuola spartitraffico. A questo punto il ragazzo è stato bloccato e arrestato. L’indagato è accusato di resistenza a pubblico ufficiale ed è stato anche denunciato per ricettazione.