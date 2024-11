Centro storico di Palermo a secco, perdita in una delle tubazioni: disagi per residenti e commercianti

Centro storico a secco dalle 10 di questa mattina (26 novembre) e tante lamentele a causa di alcuni lavori per una perdita in una delle tubazioni di distribuzione idrica del serbatoio San Ciro. Gli operatori Amap sono a lavoro e fino alle di 18 nella zona del centro storico, Oreto Stazione e Oreto Nuova non verrà erogato il servizio idrico.

«L’erogazione - si legge nell’avviso diramato ieri dall’azienda sul proprio sito web - sarà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 12 ore successive, salvo imprevisti».

La comunicazione però non è arrivata ai tanti residenti, proprietari di case vacanza e titolari di locali che oggi hanno trovato l’amara sorpresa: da via dei Candelai al mercato della Vucciria è un coro unanime di proteste: «Non è la prima volta che succede - spiega risentita una signora che abita in via dei Candelai - da un minuto all’altro si rimane senz’acqua e poi scopriamo che il servizio sarebbe stato sospeso. La società non dovrebbe limitarsi a pubblicare gli avvisi sul proprio sito Internet, ma cercare una comunicazione più efficace. Ripeto, non è la prima volta che succede ed è scocciante perché non si ha il tempo di organizzarsi». In difficoltà anche alcune strutture ricettive e bar.