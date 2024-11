Acqua a turni per altri centomila palermitani, lo stop di erogazione in altre zone della città

La siccità un tempo era sinonimo di maledizione divina. Ci siamo vicini. Palermo subisce un inasprimento del razionamenti dell'acqua corrente che ora s'allarga ad altri quartieri, coinvolgendo altre centomila utenze che si aggiungono alle 150 mila che già fanno i conti con una distribuzione idrica sospesa per un giorno alla settimana. Questa volta verranno coinvolte nuove zone come Partanna Mondello, Lazio, Don Bosco, Piazza Leoni. La Malfa, Cardillo-Marinella, Tommaso Natale, Sferracavallo, Strasburgo, San Lorenzo, Villa Adriana, Monte Ercta, Boccadifalco-Baida.

Non c'è nulla da fare, non c'era alternativa.

Un servizio completo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola oggi