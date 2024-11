Palermo, il comando dei carabinieri si colora di arancione contro la violenza sulle donne

Il comando provinciale carabinieri di Palermo, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e della campagna di sensibilizzazione internazionale «Orange the World», illumina di arancione la propria sede, all’interno della quale è allestito uno dei locali destinato all’ascolto protetto delle vittime vulnerabili nato nell’ambito del progetto «Una stanza tutta per sé» in collaborazione con l’organizzazione «Soroptmist International d’Italia».

A prendere parte all’iniziativa, il comandante provinciale di Palermo, il generale di brigata Luciano Magrini, il rappresentante nazionale della rete antiviolenza per la provincia di Palermo, il capitano Gianluca Verdolino il personale del comando provinciale e una rappresentanza dell’associazione «Soroptimist» di Palermo. A partire dal 2014, l’Arma si è dotata di una «Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere», costituita da ufficiali di polizia giudiziaria (marescialli e brigadieri), con una formazione certificata nello specifico settore.